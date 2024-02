Atelier initiation crêpes et galettes sur billig Le Hézo, samedi 27 janvier 2024.

Atelier initiation crêpes et galettes sur billig Le Hézo Morbihan

Venez découvrir les secrets de la gastronomie bretonne au Musée du Cidre, situé au cœur du magnifique Golfe du Morbihan !

Profitez de nos Cours d’initiation aux crêpes et galettes pour apprendre à maîtriser l’art de ces délices traditionnels qui font la fierté de la région. Nos cours, animés par des experts passionnés, vous guideront pas à pas dans la réalisation de crêpes et galettes parfaites, tout en vous faisant découvrir l’histoire et les techniques ancestrales qui les entourent.

Après votre atelier culinaire, savourez votre création accompagnée d’un délicieux cidre artisanal, et explorez notre musée pour enrichir vos connaissances sur la production du cidre breton.

Durée cours sur une journée, de 9h30 à 16h (repas fournis)

Renseignements et réservation auprès de la boutique de la maison du cidre au 02 97 26 47 40

Groupe constitué d’un minimum de 3 personnes et d’un maximum de 6 personnes

Tarifs 90€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27 16:00:00

Rue de Lann Vrihan

Le Hézo 56450 Morbihan Bretagne

L’événement Atelier initiation crêpes et galettes sur billig Le Hézo a été mis à jour le 2024-01-09 par ADT 56