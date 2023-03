Atelier initiation bougie parfumée décoration florale Atelier des Lueurs Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence

Atelier initiation bougie parfumée décoration florale Atelier des Lueurs, 18 juillet 2023, Tence

2023-07-18 – 2023-08-30

Atelier des Lueurs 21 rue d'Annonay

Tence

Haute-Loire EUR 30 30 Vous réaliserez une jolie bougie parfumée, à la senteur de votre choix et décorée de fleurs séchées, de pierres fines naturelles, de perles etc…

Vous réaliserons également une petite suspension parfumée. contact@latelierdeslueurs.fr +33 6 17 77 31 57 https://www.instagram.com/l_atelier_des_lueurs/

