Atelier | Initiation aux danses amazigh d’Afrique du Nord par la compagnie Kif-Kif Bledi L’Institut du Monde Arabe Paris, 9 décembre 2023 00:00, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de à

.Tout public. payant

Danses Chaabi, Fazzani, Raï, Kabyle, Chaoui, Ahwach, Reggada, Aalaoui : avec les membres – et professeurs émérites – de la compagnie Kif-Kif Bledi, venez vous initier aux danses traditionnelles du Maroc, d’Algérie, de Tunisie. Pour les plus téméraires, l’atelier de 20h donnera lieu à une restitution en public à l’IMA dimanche 10 décembre !

Durée : 1h15, 50 personnes max. par séance

Ateliers de danse | Initiation aux danses amazigh d’Afrique du Nord par la compagnie Kif-Kif Bledi

Danses Chaabi, Fazzani, Raï, Kabyle, Chaoui, Ahwach, Reggada, Aalaoui : avec les membres – et professeurs émérites – de la compagnie Kif-Kif Bledi, venez vous initier aux danses traditionnelles du Maroc, d’Algérie, de Tunisie. Pour les plus téméraires, l’atelier de 20h donnera lieu à une restitution en public à l’IMA dimanche 10 décembre !

La compagnie Kif-Kif Bledi promeut, depuis sa création en 2017, une ouverture sur les danses issues des traditions du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et du Liban. Ses membres sont des passeurs d’un genre nouveau : héritier.es et inclusif.ves, ayant une approche entre modernité et traditions. Ils s’érigent en défenseurs des matrimoines et patrimoines dansés ancrés au plus profond de leurs cultures avec, en exergue, l’héritage amazigh.

Atelier 1 : Mardi 05/12 à 18h30

Danse Fazzani (Tunisie)

Atelier 2 : Mardi 05/12 à 20h

Atelier chorégraphique de préparation au spectacle

Atelier 3 : Mercredi 06/12 à 18h30

Danse kabyle (Algérie)

Atelier 4 : Mercredi 06/12 à 20h

Atelier chorégraphique de préparation au spectacle

Atelier 5 : Jeudi 07/12 à 18h30

Danse Chaabi (Maroc)

Atelier 6 : Jeudi 07/12 à 20h

Atelier chorégraphique de préparation au spectacle

Atelier 7 : Vendredi 08/12 à 18h30

Danse Fusion Afrique du Nord x Clubbing

Atelier 8 : Vendredi 08/12 à 20h

Atelier chorégraphique de préparation au spectacle

Atelier 9 : Samedi 09/12 à 11h

Danse chaouie (Algérie)

Atelier 10 : Samedi 09/12 à 15h

Atelier chorégraphique de préparation au spectacle

DÉCOUVREZ TOUT LE PROGRAMME DE « L’IMA FAIT SON FESTIVAL ! », 1RE ÉDITION

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=10229153245507

Syqlone