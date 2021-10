Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Atelier > Initiation au vitrail Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Atelier > Initiation au vitrail Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 octobre 2021, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Atelier > Initiation au vitrail 2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-30 Villedieu-les-Poêles 25 Rue Carnot

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Découvrez l’art du vitrail avec des verres de mer. A partir de 7 ans.

Rendez-vous à 10h.

Tarif : 30€ matériel inclus.

Inscriptions au 06 63 06 57 96 ou à alba.fabiola.lozano@gmail.com. Découvrez l’art du vitrail avec des verres de mer. A partir de 7 ans.

Rendez-vous à 10h.

Tarif : 30€ matériel inclus.

Inscriptions au 06 63 06 57 96 ou à alba.fabiola.lozano@gmail.com. alba.fabiola.lozano@gmail.com +33 6 63 06 57 96 Découvrez l’art du vitrail avec des verres de mer. A partir de 7 ans.

Rendez-vous à 10h.

Tarif : 30€ matériel inclus.

Inscriptions au 06 63 06 57 96 ou à alba.fabiola.lozano@gmail.com. dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT Villedieu-les-Poêles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles 25 Rue Carnot Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville 48.83982#-1.22152