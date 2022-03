Atelier : initiation au tarot pour débutants. Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: Finistère

Plonéour-Lanvern

Atelier : initiation au tarot pour débutants. Plonéour-Lanvern, 17 mars 2022, Plonéour-Lanvern. Atelier : initiation au tarot pour débutants. Boutique Nature et Murmures 3 Bis Rue des Alliés Plonéour-Lanvern

2022-03-17 10:00:00 – 2022-03-17 11:00:00 Boutique Nature et Murmures 3 Bis Rue des Alliés

Dans cet atelier venez lever le voile du mystère des tarots et des oracles. Vous apprendrez la signification et l'interprétation des différentes cartes. Nous verrons comment choisir son jeu, les différentes cartes (arcanes mineures et majeurs), la signification des numéros, les associations de cartes, les différents tirages possibles… et pleins d'autres choses. N'hésitez pas à amener un jeu si vous le souhaitez!

