Atelier « Initiation aquarelle abstraite et feuille d’or créer son aquarelle en format mosaïque ». 3h / 60 euros.

Apprivoiser l’aquarelle de façon ludique et joyeuse et créer sans en avoir l’air un grand format A3 de type “mosaïque” (voir photo en swipe).

Mon but vous transmettre le bonheur de jouer avec l’aquarelle, ce médium imprévisible. Se laisser porter par le geste et les couleurs. Se reconnecter à une forme d’intuition et tenter de lâcher prise sur la production finale, à l’aide du format de la mosaïque. (l’ensemble est beau même s’il y a des “ratés” individuellement).

On commencera par apprivoiser l’aquarelle avec les techniques de base. Ensuite, grand plongeon dans la couleur pour se constituer une palette qui vous ressemble. Puis on se lance dans la réalisation de la mosaïque à l’aquarelle.

Dans la 2nde partie de l’atelier nous utiliserons, selon vos inspirations crayons de couleur, pastels et feuille d’or pour retravailler et équilibrer la composition initiale a l’aquarelle. Pas de pression donc, tout accident est transformable (et inévitable !).

Vous repartez avec la fierté d’avoir créé une œuvre grand format, et une bonne dose de kiff / confiance en soi !

Tous niveaux bienvenus (et d’autant plus si vous bloquez sur le résultat final en vous mettant la pression de faire du beau… la mosaïque est d’une grande aide pour apprendre à se lâcher !)

Info pratiques

– de 19h à 22h

– Chez Holaheol, 7 rue des Salines à Carnac

– Prix 60 euros, tout matériel compris (peinture, pinceaux, papier, crayons, pastels, feuille d’or).

– Inscription via L’Atelier Hola Heol. Telephone 06 61 21 11 47 / Instagram @holaheol .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:00:00

fin : 2024-03-07 22:00:00

Hola Heol Atelier 7 Avenue des Salines

Carnac 56340 Morbihan Bretagne latelierannaetvous@gmail.com

