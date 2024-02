Atelier initiation à l’imprimerie traditionnelle de Gutenberg 1 avenue Lenormand 44500 La baule La baule, lundi 4 mars 2024.

Atelier initiation à l’imprimerie traditionnelle de Gutenberg Êtes-vous curieux de découvrir l’histoire et les secrets de l’imprimerie, un art ancestral qui a révolutionné la diffusion du savoir ? Alors venez participer à notre atelier d’imprimerie typograph… 4 et 20 mars 1 avenue Lenormand 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T14:00:00+01:00 – 2024-03-04T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T09:30:00+01:00 – 2024-03-20T12:00:00+01:00

Êtes-vous curieux de découvrir l’histoire et les secrets de l’imprimerie, un art ancestral qui a révolutionné la diffusion du savoir ? Alors venez participer à notre atelier d’imprimerie typographique !

L’imprimerie typographique, c’est quoi ? C’est une technique de composition et d’impression qui utilise des caractères mobiles en relief, appelés typographies, pour composer des textes et les imprimer. À partir d’un texte de votre choix, vous pourrez choisir, assembler et imprimer votre propre composition.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, aux ados et aux adultes. Il dure 2h30.

L’atelier est animé par Marielle, imprimeuse professionnelle, qui vous initiera aux gestes et aux savoir-faire de l’imprimerie typographique. Tout le matériel est fourni sur place et le tarif est de 30€ par participant.

Si vous êtes intéressé(e)s par cet atelier, n’attendez plus et inscrivez-vous vite ! Le nombre de place est limité ! Pour vous inscrire, suivez le lien ci-dessous: https://lettresenvoyage.fr/calendrier-et-inscriptions/

Nous vous attendons avec impatience pour partager avec vous ce moment culturel et artistique !

