Atelier : Initiation à l’horlogerie Fourchambault Fourchambault Fourchambault Catégories d’Évènement: Fourchambault

Nièvre

Atelier : Initiation à l’horlogerie Fourchambault, 18 mars 2023, Fourchambault Fourchambault. Atelier : Initiation à l’horlogerie 1A Avenue Jean Jaurès Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault Nièvre Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès

2023-03-18 – 2023-03-18

Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès

Fourchambault

Nièvre Fourchambault EUR Avec Monsieur Dubuy, horloger, venez découvrir ce beau métier lors d’un atelier de 10h à 12h à la Médiathèque Alexandre Breffort de FOURCHAMBAULT.

Public : adolescents / adultes.

Atelier gratuit.

Inscription au 03.86.60.87.89 mediatheque.fourchambault@orange.fr +33 3 86 60 87 89 http://mediatheque-agglo.nevers.fr/ Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Fourchambault

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Fourchambault, Nièvre Autres Lieu Fourchambault Adresse Fourchambault Nièvre Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Ville Fourchambault Fourchambault lieuville Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Fourchambault Departement Nièvre

Fourchambault Fourchambault Fourchambault Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourchambault-fourchambault/

Atelier : Initiation à l’horlogerie Fourchambault 2023-03-18 was last modified: by Atelier : Initiation à l’horlogerie Fourchambault Fourchambault 18 mars 2023 1A Avenue Jean Jaurès Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault Nièvre Fourchambault Fourchambault Nièvre nièvre

Fourchambault Fourchambault Nièvre