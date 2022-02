Atelier initiation à l’aquarelle Carentan-les-Marais, 10 février 2022, Carentan-les-Marais.

Atelier initiation à l’aquarelle Maison du Parc 3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais

2022-02-10 14:30:00 – 2022-02-10 Maison du Parc 3 Village des Ponts Douve

Carentan-les-Marais Manche

L’aquarelle est une technique de peinture légère qui se travaille à l’eau et permet de créer des jeux de transparence. Découvrez les techniques de cette pratique lors d’un atelier d’initiation à l’aquarelle sous l’œil avisé de Catherine Valette, artiste peintre basée à Picauville et inscrite à la Maison des Artistes. Laissez libre cours à votre créativité et peignez les paysages des marais blancs en ayant une vue privilégiée sur l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve à la Maison du Parc.

Matériel fourni. Réservation obligatoire – Nombre de places limité. Port du masque et pass sanitaire obligatoires. Animation sous réserve des conditions sanitaires.

Maison du Parc 3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-01-31 par