Atelier initiation à la vannerie avec Nadia Lefèvre

Atelier initiation à la vannerie avec Nadia Lefèvre, 26 août 2022, . Atelier initiation à la vannerie avec Nadia Lefèvre

2022-08-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-26 18:00:00 18:00:00 Nadia Lefèvre, vannière professionnelle, vous propose une découverte de l’osier et une initiation au tressage pour réaliser un objet simple à ramener chez vous !

Ateliers limités à 10 personnes par atelier : 11h, 14h puis 15h30.

RDV à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard. En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nos horaires d’ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jour sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr. Nadia Lefèvre, vannière professionnelle, vous propose une découverte de l’osier et une initiation au tressage pour réaliser un objet simple à ramener chez vous !

Ateliers limités à 10 personnes par atelier : 11h, 14h puis 15h30.

RDV à l’écomusée de… Nadia Lefèvre, vannière professionnelle, vous propose une découverte de l’osier et une initiation au tressage pour réaliser un objet simple à ramener chez vous !

Ateliers limités à 10 personnes par atelier : 11h, 14h puis 15h30.

RDV à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard. En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nos horaires d’ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jour sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville