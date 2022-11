Atelier Initiation à la TSHAKA Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier Initiation à la TSHAKA Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 10h00 à 13h00

. gratuit

La Tshaka est une activité issue de la forêt tropicale du Congo, c’était le jeu préféré des enfants, des jeunes et même des adultes. Le principe et règle du jeu : il s’agit avec une petite balle molle bien spécifique de réaliser 8 « MOOV » de base: TOSS,KATCH, KARY,BLOK,ROLL,TSHAK, SMOOZ,STYLEE. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://linkr.bio/progpoterne 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://linkr.bio/progpoterne

Tshaka TSHAKA

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Initiation à la TSHAKA Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 2022-11-19 was last modified: by Atelier Initiation à la TSHAKA Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 19 novembre 2022 Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris

Paris Paris