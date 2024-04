ATELIER INITIATION A LA SOPHROLOGIE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre, mercredi 22 mai 2024.

ATELIER INITIATION A LA SOPHROLOGIE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Relaxation et visualisation pour développer son mieux-être

Perrine LETOURNEUR vous guidera dans cet atelier collectif pour développer sérénité et bien-être au quotidien, améliorer votre sommeil, renforcer le positif et la confiance en soi ou encore mieux gérer vos émotions.

Sur inscription EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 19:00:00

fin : 2024-05-22 20:15:00

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

