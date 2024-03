Atelier « initiation à la recherche documentaire » Musée Charbonneau-Lassay Loudun, samedi 27 juillet 2024.

Atelier « initiation à la recherche documentaire » Musée Charbonneau-Lassay Loudun Vienne

Dans le cadre de l’exposition dans les coulisses du musée gestion d’une collection muséale vous invite à venir découvrir l’envers du décor et le travail effectué dans ces établissements, dont une grande partie se fait loin des regards du public. Vous découvrirez ainsi comment les musées et leurs collections se sont constitués au fil du temps, et comment les professionnels du patrimoine protègent et valorisent les objets et les œuvres conservés dans nos musées. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:45:00

fin : 2024-07-27

Musée Charbonneau-Lassay 24, Rue du Martray

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

