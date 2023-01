Atelier – Initiation à la pratique Clownesque avec la compagnie Les Roger Saint-Quentin, 15 avril 2023, Saint-Quentin .

Atelier – Initiation à la pratique Clownesque avec la compagnie Les Roger

14 rue de la sellerie Saint-Quentin Aisne

2023-04-15 14:00:00 – 2023-04-15 16:00:00

Saint-Quentin

Aisne

On dit du nez rouge qu’il est le plus petit masque du monde. Derrière un petit nez, on peut observer de grandes choses…

Le samedi 15 avril de 14h à 16h à la galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin, participez à un atelier, au cours duquel vous aurez l’occasion d’explorer leur propre potentiel clownesque en compagnie des clowns expérimentés de la compagnie Les Roger.

Aucune expérience n’est nécessaire, seulement l’envie de passer un bon moment.

Tous publics.

Gratuit sur réservation : clara.saintcyr@saint-quentin.fr ou 03 23 06 93 74

Places limitées.

On dit du nez rouge qu’il est le plus petit masque du monde. Derrière un petit nez, on peut observer de grandes choses…

Le samedi 15 avril de 14h à 16h à la galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin, participez à un atelier, au cours duquel vous aurez l’occasion d’explorer leur propre potentiel clownesque en compagnie des clowns expérimentés de la compagnie Les Roger.

Aucune expérience n’est nécessaire, seulement l’envie de passer un bon moment.

Tous publics.

Gratuit sur réservation : clara.saintcyr@saint-quentin.fr ou 03 23 06 93 74

Places limitées.

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74 https://www.facebook.com/cielesroger

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-18 par