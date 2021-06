Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier : initiation à la peinture naturaliste pour adultes Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 7 juillet à 14:30

Rendez-vous à 14h30 au Relais nature du Val de Marque. Atelier gratuit à destination des adultes. Uniquement sur inscription, par mail à [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr) Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité (crise sanitaire).

Participez avec Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste, à un atelier de peinture en pleine nature. Relais Nature du Val de Marque Chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T17:30:00

