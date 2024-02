ATELIER INITIATION À LA LINOGRAVURE La Baule-Escoublac, mercredi 27 mars 2024.

ATELIER INITIATION À LA LINOGRAVURE La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Vous aimez les arts plastiques et vous avez envie de découvrir une technique originale et ludique? Alors venez participer à notre atelier de linogravure !

La linogravure, c’est quoi ? C’est une méthode de gravure sur linoléum, un matériau souple et facile à travailler. Avec des outils simples, appelés Gouges , vous pourrez créer vos propres motifs et les imprimer sur du papier.

L’atelier est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, aux ados et aux adultes.

L’atelier est animé par Marielle qui vous guidera pas à pas et vous donnera des conseils personnalisés. Tout le matériel est fourni sur place et le tarif est de 30€ par participant.

Si vous êtes intéressé(e)s par cet atelier, n’attendez plus et inscrivez-vous vite ! Le nombre de places disponibles est limité ! Pour vous inscrire, suivez le lien ci-dessous: https://lettresenvoyage.fr/calendrier-et-inscriptions/

Nous vous attendons avec impatience pour partager avec vous ce moment créatif et convivial.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 09:30:00

fin : 2024-03-27 12:00:00

1 avenue Lenormand

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lettresenvoyage@outlook.com

L’événement ATELIER INITIATION À LA LINOGRAVURE La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire