Atelier – Initiation à la généalogie
Bibliothèque 11 bis rue Raymond Migaud
L'Absie 79240
2021-11-19 13:30:00 – 2021-11-19 16:30:00

Les intervenants vous proposent une séance d'initiation aux méthodes de recherches généalogiques et feront un panorama des ressources utiles pour bien débuter ses recherches. En partenariat avec le Cercle de généalogie des Deux-Sèvres. Public : adulte. Sur réservation

+33 5 49 95 92 54

