La médiathèque vous propose un atelier d'initiation. Vous vous interrogez sur les origines de votre famille ? Vous souhaitez réaliser votre généalogie et vous ne savez pas comment faire ? Ou bien vous êtes bloqués dans vos recherches ? Cet atelier se déroulera sur deux demi-journées. Sur inscription mediatheque.ferte@foretsduperche.fr +33 2 37 67 64 17 http://www.lesforetsduperche.fr/

