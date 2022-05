Atelier initiation à la généalogie Bibliothèque Raoul Mille Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Bibliothèque Raoul Mille, le jeudi 12 mai à 10:00

3 séances de 1h30 pour commencer son arbre généalogique en utilisant les ressources d’Internet et de l’informatique, avec des bases juridiques et méthodologiques de la généalogie.

Sur inscription à la bibliothèque Raoul Mille

Bibliothèque Raoul Mille 33, avenue malausséna, 06100 Nice

