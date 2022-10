ATELIER INITIATION À LA FRESQUE ANTIQUE À AMBRUSSUM, 25 octobre 2022, .

ATELIER INITIATION À LA FRESQUE ANTIQUE À AMBRUSSUM



2022-10-25 – 2022-11-04

De Pompéi à Ambrussum, les Romains recouvraient les murs d’enduits peints, aux motifs et aux couleurs variés.

On vous propose de découvrir ces artisans, leur savoir-faire et l’intérêt que présentent leurs œuvres pour les archéologues qui les découvrent 2000 ans plus tard.

Le médiateur vous fera découvrir les secrets de cette technique particulière qui allie pratiques architecturales et artistiques. Du quotidien des artisans aux motifs/sujets peints/représentés, en passant par les différents matériaux assurant une longévité des peintures (toujours très colorées plus de 2000 ans après !), vous percerez ainsi les mystères de la fresque antique.

Après avoir exposé les différentes techniques, ce sera à vous de mettre la main à la pâte : préparer le support en mélangeant le sable, la chaux et l’eau pour ensuite enduire la surface, préparer les couleurs avec les pigments,

tracer avec précision le dessin préparatoire… pour créer votre plus belle œuvre à ramener chez vous.

Du 25 au 28 octobre et du 2 au 4 novembre 2022 de 10h30 à 12h.

Tarif : 5€ par participant

Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire :

04 67 02 22 33

ambrussum@paysdelunel.fr

