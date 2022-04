Atelier: Initiation à la fouille Dehlingen, 18 juin 2022, Dehlingen.

Atelier: Initiation à la fouille Dehlingen

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Dehlingen 67430

Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie,

Découvrez au musée le métier passionnant d’archéologue et la vie quotidienne romaine, puis initiez-vous à la fouille archéologique sur le site antique de la villa du Gurtelbach aux côtés d’un archéologue et des membres de la Société de Recherche Archéologique d’Alsace Bossue.

Samedi et dimanche de 14h à 17h, dès 7 ans, gratuit.

+33 3 88 00 40 39

