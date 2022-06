Atelier – Initiation à la fouille archéologique

2022-09-17 – 2022-09-17 Les Journées Européennes du patrimoine

Découvrez au CIP le métier passionnant d’archéologue et la vie quotidienne romaine en Alsace Bossue, puis initiez-vous à la fouille archéologique sur le site antique de la villa du Gurtelbach aux côtés d’un archéologue et des membres de la SRAAB ! Adulte et enfant dès 7 ans – gratuit – sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue.

Matériel de fouille fourni. Prévoir une tenue adaptée selon la météo (chaussures fermées et vêtements usés) Les Journées Européennes du patrimoine

