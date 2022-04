Atelier initiation à la dégustation : La Maison des vignerons du Jurançon Lacommande Lacommande Catégories d’évènement: Lacommande

Pyrénées-Atlantiques

Atelier initiation à la dégustation : La Maison des vignerons du Jurançon Lacommande, 28 mai 2022, Lacommande. Atelier initiation à la dégustation : La Maison des vignerons du Jurançon Lacommande

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-28 18:00:00

Lacommande Pyrénées-Atlantiques Lacommande EUR 0 MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Atelier gratuit initiation à la dégustation

1 tire-bouchon offert pour 50 € d’achats. Initiation à la dégustation pour 10 personnes maximum. MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Atelier gratuit initiation à la dégustation

1 tire-bouchon offert pour 50 € d’achats. Initiation à la dégustation pour 10 personnes maximum. +33 5 59 82 70 30 MAI… ENVIES D’ESCAPADE – Atelier gratuit initiation à la dégustation

1 tire-bouchon offert pour 50 € d’achats. Initiation à la dégustation pour 10 personnes maximum. OT CDB

Lacommande

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lacommande, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lacommande Adresse Ville Lacommande lieuville Lacommande Departement Pyrénées-Atlantiques

Lacommande Lacommande Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacommande/

Atelier initiation à la dégustation : La Maison des vignerons du Jurançon Lacommande 2022-05-28 was last modified: by Atelier initiation à la dégustation : La Maison des vignerons du Jurançon Lacommande Lacommande 28 mai 2022 Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Lacommande Pyrénées-Atlantiques