Atelier – Initiation à la dégustation Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: 68240

Kaysersberg Vignoble

Atelier – Initiation à la dégustation, 8 mars 2023, Kaysersberg Vignoble . Atelier – Initiation à la dégustation 1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240

2023-03-08 – 2023-03-08 Kaysersberg Vignoble

68240 EUR « Initiez-vous à la dégustation »

Guidé par un conseiller de la confrérie Saint-Etienne, familiarisez-vous avec l’art de déguster les vins d’Alsace dans une ambiance décontractée. En 4 séances crescendo.



Les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars 2023



* Séance 1: Goûts et saveurs, principes généraux de la dégustation

* Séance 2: Les Arômes,

* Séance 3: Acides, sucres, alcool et tanins

* Séance 4: Comment construire un commentaire de dégustation, autoévaluation, apprenez à formuler vos impressions, à identifier et caractériser les cépages alsaciens.



Nombre de places limité. Sur inscription uniquement. Apprentissage de méthodes de dégustation, avec les exercices de base et les saveurs élémentaires. +33 3 89 78 23 84 Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: 68240, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Ville Kaysersberg Vignoble Departement 68240 Lieu Ville Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 68240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg vignoble /

Atelier – Initiation à la dégustation 2023-03-08 was last modified: by Atelier – Initiation à la dégustation Kaysersberg Vignoble 8 mars 2023 1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 68240 Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble 68240