Atelier initiation à la danse hip-hop/breakdance à l’Aiguillage Polisot, mardi 13 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13

fin : 2024-02-13

Atelier initiation à la danse hip-hop / breakdance

Animé par l’association The Lords of the Floor.

L’atelier est destiné aux enfants de 6 à 16 ans.

Les danses hip-hop sont constituées de 5 styles : Lock, House, Pop, Newstyle et Breakdance.

Les cours seront essentiellement axés sur le Breakdance. Discipline phare du mouvement qui est désormais une discipline Olympique.

Le programme d’enseignement s’articule autour de 3 axes :

• L’apprentissage technique

• L’écoute musicale

• La création de mouvement

Pour parfaire la formation, chaque danseur est invité à participer à des activités connexes : Jam Session, Spectacle, Battle.

Les professeurs prennent en compte l’individualité des enfants, le but étant de révéler des personnalités et non de conformer.

Tous les mardis de 17h30 à18h30 pour les débutants et de 18h40 à 19h40 pour les niveaux avancés.

Tarifs :

Séance : 10€

Le trimestre : 55€

L’année : 165€

10 Eur.

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne