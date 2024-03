ATELIER INITIATION À LA CRÉATION DE PARFUM Castelnau-le-Lez, mercredi 20 mars 2024.

ATELIER INITIATION À LA CRÉATION DE PARFUM Castelnau-le-Lez Hérault

Le printemps arrive !

Sa douceur, son explosion de couleurs et d’odeurs….et si l’on fêtait cela ensemble mercredi 20 mars?

Le printemps arrive !

Sa douceur, son explosion de couleurs et d’odeurs….et si l’on fêtait cela ensemble mercredi 20 mars?

Je vous donne rendez-vous à 18h30 à la célèbre La Chichoumeille de Castelnau-le-Lez pour une soirée « initiation à la création de parfum ».

Et parce que le retour du soleil donne envie de faire plaisir cocktail de bienvenue offert !

N’attendez plus pour réserver votre soirée auprès de Nez’bulleuse par mail info.nezbulleuse@yahoo.com

Déroulé de l’atelier

– Cocktail de bienvenue offert, pour bien démarrer la soirée

– Voyage olfactif à travers les notes de tête, de coeur et de fond….les matières premières n’auront plus de secrets pour vous!

-Pause bien méritée des nez ; place au gustatif ! Choisissez ce qui vous ferait plaisir dans la carte de la Chichoumeille (non compris dans le prix de l’atelier)

– Une balance, un flacon, des pipettes…en route pour la pesée! Mélangez, sentez…et découvrez la fragrance que vous avez créée! 65 65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20 20:30:00

390 Chemin des Cauquilloux

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie info.nezbulleuse@yahoo.com

L’événement ATELIER INITIATION À LA CRÉATION DE PARFUM Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2024-03-08 par OT MONTPELLIER