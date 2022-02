Atelier informatique Vitteaux Vitteaux Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vitteaux

Atelier informatique Vitteaux, 5 mars 2022, Vitteaux. Atelier informatique Maison du canton Espace numérique Vitteaux

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 Maison du canton Espace numérique

Vitteaux Côte-d’Or Vitteaux Atelier sur la thématique « Mise en page d’un texte (word ou writer) » animé par le Numérique Pas à Pas afr21350@gmail.com Atelier sur la thématique « Mise en page d’un texte (word ou writer) » animé par le Numérique Pas à Pas Maison du canton Espace numérique Vitteaux

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Vitteaux Autres Lieu Vitteaux Adresse Maison du canton Espace numérique Ville Vitteaux lieuville Maison du canton Espace numérique Vitteaux Departement Côte-d'Or

Vitteaux Vitteaux Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitteaux/

Atelier informatique Vitteaux 2022-03-05 was last modified: by Atelier informatique Vitteaux Vitteaux 5 mars 2022 Côte-d'Or Vitteaux

Vitteaux Côte-d'Or