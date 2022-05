ATELIER INFORMATIQUE POUR GRANDS DÉBUTANTS

2022-03-08 14:00:00 – 2022-03-08 16:00:00 Cours informatique pour adultes débutants. Naviguer sur internet, ouvrir une boîte mail, découvrir l’ordinateur, apprendre à se servir de la souris et du clavier. Tous les mardis d’octobre à juin hors vacances scolaires. L’atelier est séparé en deux : 1er groupe de 14h à 15h, puis 2nd groupe de 15h à 16h

Sur inscription aux horaires d'ouverture de la médiathèque (les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l'atelier).

dernière mise à jour : 2022-02-14

