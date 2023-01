ATELIER INFORMATIQUE POUR GRANDS DÉBUTANTS Montpellier Montpellier PIERRESVIVES Catégories d’Évènement: Hérault

ATELIER INFORMATIQUE POUR GRANDS DÉBUTANTS Montpellier, 3 janvier 2023, Montpellier PIERRESVIVES

2023-01-03 14:00:00 – 2023-01-03 15:00:00

Hérault Cours informatique pour adultes débutants. Naviguer sur internet, ouvrir une boîte mail, découvrir l’ordinateur, apprendre à se servir de la souris et du clavier. Tous les mardis d’octobre à juin hors vacances scolaires.

Sur inscription aux horaires d’ouverture de la médiathèque (les inscriptions sont possible à partir du 15 du mois qui précède l’atelier). +33 4 67 67 36 60 Montpellier

