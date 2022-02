Atelier informatique pour débutants Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Arbois Jura Arbois EUR Mercredi 23 février à 14h Atelier informatique pour débutants : tout savoir sur les bases de l’ordinateur. Gratuit Sur réservation au 03 84 37 41 90 ou par mail : bibliotheque.arbois@cc-aps.fr Entrée avec masque à partir de 6 ans. Passe sanitaire (12-15 ans) et vaccinal (à partir de 16 ans) obligatoires. bibliotheque.arbois@cc-aps.fr +33 3 84 37 41 90 Mercredi 23 février à 14h Atelier informatique pour débutants : tout savoir sur les bases de l’ordinateur. Gratuit Sur réservation au 03 84 37 41 90 ou par mail : bibliotheque.arbois@cc-aps.fr Entrée avec masque à partir de 6 ans. Passe sanitaire (12-15 ans) et vaccinal (à partir de 16 ans) obligatoires. Médiathèque d’Arbois 9 Grande Rue Arbois

