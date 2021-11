Saint-Pierre-en-Auge Médiathèque Marcel-Rivière Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Atelier informatique Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Atelier informatique Médiathèque Marcel-Rivière, 25 mars 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Atelier informatique

Médiathèque Marcel-Rivière, le vendredi 25 mars 2022 à 14:30 Gratuit/Réservation

Utiliser le nuage informatique (stocker ses documents sur Internet Médiathèque Marcel-Rivière 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Médiathèque Marcel-Rivière Adresse 23 rue Saint-Benoît, Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge