ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC Béziers, 14 janvier 2023, Béziers . ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC 1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

2023-01-14 10:30:00 – 2023-01-14 11:30:00 Béziers

Hérault Avec Scratch, apprends à coder facilement et profite d’un petit moment de jeu à la fin de chaque séance!

Pour les 7 à 11 ans – Places limitées, inscription conseillée. Avec Scratch, apprends à coder facilement et profite d’un petit moment de jeu à la fin de chaque séance! Pour les 7 à 11 ans – Places limitées, inscription conseillée. mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/ MAM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse 1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC Béziers 2023-01-14 was last modified: by ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC Béziers Béziers 14 janvier 2023 1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault Béziers Hérault

Béziers Hérault