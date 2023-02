Atelier informatique et multimédia Saint-Magne Saint-Magne Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Magne

Atelier informatique et multimédia, 24 février 2023, Saint-Magne

2023-02-24 14:00:00

Gironde Saint-Magne EUR Réunion d’information

Mise en place d’ateliers informatique et multimédia gratuits.

Présentation de l’association, des actions proposées.

Réservé aux plus de 60 ans. +33 5 56 88 51 09 Mairie de Saint-Magne

