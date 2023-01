Atelier informatique : des livres et Internet Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Précy-sous-Thil

Atelier informatique : des livres et Internet Précy-sous-Thil, 18 janvier 2023, Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil. 6 Rue du Serein Médiathèque de la butte de Thil

2023-01-18 – 2023-01-18

Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein

Précy-sous-Thil

Côte-d’Or Précy-sous-Thil Que vous souhaitiez consulter la base de données d’une médiathèque depuis votre domicile ; choisir, acheter ou offrir un livre papier ou bien numérique, le web propose d’innombrables sites et ressources incroyables.

VENEZ LES DÉCOUVRIR ET LES TESTER !

Possibilité d’inventorier les ouvrages de votre propre bibliothèque à la maison.

Démonstration avec le site internet inventaire.io

Atelier gratuit et ouvert à tous conseillernumerique@ccterres-auxois.fr Médiathèque de la butte de Thil 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil

