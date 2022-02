Atelier Informatique: 3 sessions Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier Informatique: 3 sessions Saint-Paul-Trois-Châteaux, 5 mars 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Atelier Informatique: 3 sessions Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux 10 10 EUR 05/03: « s’initier au fonctionnement d’un tableur »

13/03: « atelier pastel approfondissement »

26/03: « maîtriser les risques liés à la micro informatique » uptricastine@orange.fr +33 6 76 57 05 93 http://uptricastine.ek.la/ Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2019-02-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Atelier Informatique: 3 sessions Saint-Paul-Trois-Châteaux 2022-03-05 was last modified: by Atelier Informatique: 3 sessions Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 5 mars 2022 Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme