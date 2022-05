Atelier informatique

Atelier informatique, 13 mai 2022, . Atelier informatique

2022-05-13 – 2022-05-13 EUR Le médiateur numérique de la médiathèque donne rdv à tous les grands débutants en informatique pour des ateliers où vous découvrez/redécouvrez les bases de l’informatique :

Choisir et gérer son forfait mobile Vendredi 13 mai, 15h Le médiateur numérique de la médiathèque donne rdv à tous les grands débutants en informatique pour des ateliers où vous découvrez/redécouvrez les bases de l’informatique :

Choisir et gérer son forfait mobile Vendredi 13 mai, 15h Le médiateur numérique de la médiathèque donne rdv à tous les grands débutants en informatique pour des ateliers où vous découvrez/redécouvrez les bases de l’informatique :

Choisir et gérer son forfait mobile Vendredi 13 mai, 15h dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville