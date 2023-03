Reliure d’Art, au fil des pages… Atelier In Quarto, 1 avril 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

En plein cœur de Chatillon sur Chalaronne, petite ville classée, et détentrice du label « Ville et Métiers d’Art », l’atelier In-Quarto a ouvert ses portes en janvier 2005.

Depuis, de nombreux curieux, amoureux des livres, bibliophiles, libraires, musées et archives ont poussé la porte de l’atelier et fait appel à mon savoir faire…

Diplomée de l’école Estienne de Paris en 2002 , puis employée aux ateliers Laurenchet de Paris, j’exerce le métier ancestral de relieur d’art, alliant la tradition des techniques et la création d’œuvres contemporaines.

Je vous propose de pousser la porte de mon atelier pour y découvrir l’ambiance, les odeurs, les machines anciennes, les matériaux, et de découvrir les étapes de la fabrication d’une reliure dans les techniques anciennes mais aussi plus contemporaines.

De nombreux matériaux et techniques sont à notre disposition pour donner du sens à une reliure… et ainsi ne faire qu’un avec l’ouvrage qu’elle contient.

D’autres ateliers d’art seront ouverts et un flèchage sera installé dans la ville pour vous guider entre les ateliers : céramiste, bijoutier, scellier, tapissier, vitraillistes, et relieur…voici l’éventail des métiers qui seront à découvrir à Chatillon !

Atelier In Quarto 19 rue Commerson 01400 Chatillon sur Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

