Atelier : improvisation théâtrale familiale Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, dimanche 24 mars 2024.

Atelier : improvisation théâtrale familiale Une occasion d’improviser en famille ! Dimanche 24 mars, 16h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Sur réservation, participation libre.

Par la compagnie Be’Ding BeDingue Théâtre

Atelier d’improvisation théâtrale familiale pour parents et enfants, débutants ou confirmés, apprendre à jouer ensemble, rire, découvrir les autres à partir d’exercices de théâtre rigolos.

Dès 6 ans

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes. Programmation : www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.