Atelier Improvisation Théâtrale Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier Improvisation Théâtrale Arcachon, 10 mars 2022, Arcachon. Atelier Improvisation Théâtrale MA.AT – Salle 37 B 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-03-10 – 2022-03-10 MA.AT – Salle 37 B 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Venez découvrir cet atelier étonnant autour de l’improvisation théâtrale !

Animé par Marie Justine Matta.

Sur inscription. Venez découvrir cet atelier étonnant autour de l’improvisation théâtrale !

Animé par Marie Justine Matta.

Sur inscription. +33 6 60 63 10 85 Venez découvrir cet atelier étonnant autour de l’improvisation théâtrale !

Animé par Marie Justine Matta.

Sur inscription. libre de droit

MA.AT – Salle 37 B 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse MA.AT - Salle 37 B 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville MA.AT - Salle 37 B 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

Arcachon Arcachon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/