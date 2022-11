Atelier Improvisation au violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Improvisation au violoncelle Lavoir Moderne Parisien, 3 décembre 2022, Paris. Le samedi 03 décembre 2022

de 10h00 à 14h00

. gratuit Écrire à lepontondesarts@gmail.com

Vous êtes violoncellistes et souhaitez approfondir ou découvrir la pratique de l’improvisation ? Cette master-classe est pour vous ! Organisé dans le cadre du festival La Semaine Classique du Lavoir, cet atelier s’adresse aux violoncellistes de tout niveau confondu et sera animée par le Duo Brady, duo de violoncellistes tout terrain. L’atelier est totalement gratuit mais l’inscription et obligatoire ! Déroulé de la master-classe : 10h-12h : avec toustes les participant-es échauffement collectif, rythmiques corporelles, exercices d’imitation puis recherche et initiation aux gammes, modes, rythmiques et mode de jeux construction d’une grande improvisation collective 12h-14h : passages individuels autour de standards de jazz, choros brésiliens, etc Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris Contact : http://www.lasemaineclassiquedulavoir.com lepontondesarts@gmail.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir

© Le Ponton des Arts Atelier d’improvisation animé par le Duo Brady

