Atelier “Impressions végétales” Bruère-Allichamps, 4 mai 2022, Bruère-Allichamps.

Atelier “Impressions végétales” Bruère-Allichamps

2022-05-04 – 2022-05-04

Bruère-Allichamps Cher Bruère-Allichamps

EUR 10 La technique du frappé sur tissus est connu sur divers continents et très simple à mettre en œuvre. Du tissu, un marteau, des feuilles d’arbre, un mordant et un pinceau suffisent pour obtenir un résultat simple et épuré.

A reproduire sans limite à la maison !

Apprendre la technique de l’impression végétale sur tissu

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/atelier-impressions-vegetales/

© Abbaye de Noirlac

Bruère-Allichamps

