Finistère

Atelier “impressions végétales” Berrien, 8 août 2021, Berrien. Atelier “impressions végétales” 2021-08-08 14:00:00 – 2021-08-08 17:30:00

Berrien Finistère Berrien Rendez-vous à la roseraie “Ooh Au coeur des sens” à Goassalec, dimanche 8 août pour un atelier “impressions végétales”, tatakizomé et écoprint avec Kristell Corre, de 14h à 17h30. Vous repartirez avec vos impressions végétales

Tarif : 30€

Réservation vivement recommandée car nombre de places limitées : 06 65 42 31 70 ou ooh.aucoeurdessens@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-08-01

Berrien