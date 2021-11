Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier « Impression Tampon » pour ados et adultes Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le jeudi 8 février 2018 à 17:30

« Impression Tampon » / Décoration d’un totebag Atelier d’impression de motifs sur papier et tissus (totebag) à partir des formes les plus graphiques piochés dans les jeux de tampons créés par Elisa Géhin. On pourra aussi fabriquer ses propres formes en sculptant des gommes. Possibilité de fabriquer ses propres formes en sculpture sur gomme. Travail de composition en binôme. ————– Elisa géhin est née en 1984 dans les TrèsHautesVosges. Passée par l’école Estienne, puis les arts décoratifs de Strasbourg, elle vit maintenant quelque part dans Paris. Elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse, organise des ateliers avec des enfants, le jeudi et les autres jours de la semaine bien souvent. De 2 à 101 ans Elisa Géhin vous propose des ateliers à mener en tandem ! A lire : _Maisons Maison_, éditions Thierry Magnier, avril 2016. _Ça va pas la tête_ avec Bernard Duisit, éditions Hélium, octobre 2014 [www.elisagehin.fr](http://www.elisagehin.fr)

GRATUIT sur inscription / Repartez avec votre totebag personnalisé !

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

