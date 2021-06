ATELIER IMPRESSION “MONOTYPES AVEC DES PLANTES” par l’artiste Nolvenn Le Goff Payzac, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Payzac.

ATELIER IMPRESSION “MONOTYPES AVEC DES PLANTES” par l’artiste Nolvenn Le Goff 2021-07-02 15:30:00 – 2021-07-02

Payzac Dordogne

venez découvrir et expérimenter les techniques du monotype en utilisant des végétaux comme motifs.

Les monotypes sont les empreintes uniques. Nous réaliserons des compositions végétales à partir de feuilles. La plante est encrée et devient matrice, comme un lino ou une plaque de cuivre. Les combinations sont infinies!

– Création d’une composition “monotype” à partir de feuilles de 21 x15 cm (A5).

Pensez à un poème ou phrase qui vous inspire pour créer une belle composition!

– Création d’une composition “splash” à partir de feuilles en papier aquarelle de 21×15 cm (A5).

*Il faut amener une vielle brosse à dents pour la faire.

*Recommandations: Ces techniques peuvent tâcher les vêtements, venez préparés.

Pour : Adultes et enfants (moins de 12 ans accompagnés d’un adulte)

Nombre de participants : 3 min. – 6 max.

12 € par personne MATERIEL FOURNI

Le Goff

dernière mise à jour : 2021-06-28 par