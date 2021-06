Châtillon Espace Aliés-Guinard Châtillon, Hauts-de-Seine Atelier « Impression artistique » pour tous Espace Aliés-Guinard Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Aliés-Guinard

Réalisation de cartes-portraits des femmes célèbres ayant vécu à Châtillon, à partir de matrices en sérigraphie et linogravure.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

A partir de matrices en sérigraphie et linogravure Espace Aliés-Guinard 22 boulevard de Vanves, 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

