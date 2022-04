ATELIER IMPRESSION 3D Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treillières

ATELIER IMPRESSION 3D Treillières, 30 avril 2022, Treillières. ATELIER IMPRESSION 3D Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières

2022-04-30 – 2022-04-30 Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle

Treillières Loire-Atlantique Fabriquez un objet en 3D unique https://www.treillieres.fr/agenda-2243.html Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Treillières Adresse Médiathèque Jean-d'Ormesson Avenue du Général de Gaulle Ville Treillières lieuville Médiathèque Jean-d'Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Departement Loire-Atlantique

Treillières Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/

ATELIER IMPRESSION 3D Treillières 2022-04-30 was last modified: by ATELIER IMPRESSION 3D Treillières Treillières 30 avril 2022 Loire-Atlantique Treillières

Treillières Loire-Atlantique