Atelier immersion nature : Bain de forêt "Mille et une merveilles" Le Jardin des Sables 425, chemin des Sables Montvendre

2022-06-01 14:00:00 – 2022-06-01

Montvendre Drôme EUR Avec Delphine, paysagiste/conception et certifiée Guide “Bain de forêt”.

Voyage à travers le monde, à la rencontre des senteurs, des textures, des couleurs. Espace façonné d’une main de maître où le temps est en suspens et l’émerveillement à son comble. alarencontrede@orange.fr +33 6 42 03 95 01 Le Jardin des Sables 425, chemin des Sables Montvendre

