Strasbourg

Portes ouvertes et anniversaire de l’Atelier Imago Atelier Imago, 1 avril 2023, Strasbourg. Portes ouvertes et anniversaire de l’Atelier Imago 1 et 2 avril Atelier Imago Fondé au Printemps 2018, l’Atelier Imago fête ces cinq ans d’existence !

L’Atelier Imago est un espace artistique dédié à l’impression et l’édition d’estampes, la gravure, la lithographie et la reliure.

Vous pourrez découvrir le monde fascinant de l’estampe et le fonctionnement d’une imprimerie d’art et nos métiers de taille-doucier, lithographe, imprimeur d’art, relieur, avec Alban Dreyssé, Léa Hussenot et Florencia Escalante.

Durant ce weekend nous organisons un vide atelier où vous pourrez trouver des estampes à petit prix mais également nos dernières éditions.

Plusieurs évenements sont prévus dont des démonstrations d’impressions lithographiques sur notre presse Brisset de 1850, des initiations à la gravure taille douce (pointe sèche) et taille d’épargne (linogravure). Atelier Imago 91C Route des romains 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

