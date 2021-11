Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin, Vienne ATELIER « Imaginez… votre moulin ! » Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

ATELIER « Imaginez… votre moulin ! » Abbaye de Saint-Savin, 20 décembre 2021, Saint-Savin. ATELIER « Imaginez… votre moulin ! »

du lundi 20 décembre au lundi 27 décembre à Abbaye de Saint-Savin

L’époque médiévale a vu le développement des moulins pour subvenir aux besoins alimentaires des populations …Venez découvrir l’exposition A table au Moyen-Age ! et amusez-vous à comprendre l’ingéniosité du moulin au moyen de jeux de construction à manipuler en famille.

5€/personne, inscription conseillée

Un atelier d’une heure pour comprendre le fonctionnement d’un moulin et apprendre à en construire un à partir de jeux de construction ! Abbaye de Saint-Savin place de la libération, 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T15:00:00 2021-12-20T16:00:00;2021-12-27T11:00:00 2021-12-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse place de la libération, 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin