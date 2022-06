Atelier « Imaginez votre future médiathèque » Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Le samedi 25 juin, de 10h à 16h, la commune de Plougasnou, organise en partenariat avec la Bibliothèque du Finistère une journée participative ouverte aux habitants pour imaginer la future Médiathèque municipale, dans l’ancienne école primaire au 22 rue de Primel. Une exposition photo sur l’histoire des écoles de Plougasnou sera présentée avec des images d’archives fournies par l’association Patrimoine de Plougasnou. Les anciens écoliers et écolières de Plougasnou pourront essayer de se reconnaître parmi une cinquantaine de photos proposées par l’association Patrimoine de Plougasnou. Inscription pour les ateliers du matin et de l’après-midi par mail (contact@plougasnou.fr) ; par téléphone au 02 98 67 30 06 ; en Mairie ou en Bibliothèque sur les heures d’ouverture. contact@plougasnou.fr +33 2 98 67 30 06 Le samedi 25 juin, de 10h à 16h, la commune de Plougasnou, organise en partenariat avec la Bibliothèque du Finistère une journée participative ouverte aux habitants pour imaginer la future Médiathèque municipale, dans l’ancienne école primaire au 22 rue de Primel. Une exposition photo sur l’histoire des écoles de Plougasnou sera présentée avec des images d’archives fournies par l’association Patrimoine de Plougasnou. Les anciens écoliers et écolières de Plougasnou pourront essayer de se reconnaître parmi une cinquantaine de photos proposées par l’association Patrimoine de Plougasnou. Inscription pour les ateliers du matin et de l’après-midi par mail (contact@plougasnou.fr) ; par téléphone au 02 98 67 30 06 ; en Mairie ou en Bibliothèque sur les heures d’ouverture. Ancienne école 22 Rue de Primel Plougasnou

